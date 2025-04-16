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Мода и Шоу-бизнес

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Пианист Лука Сафронов: с осени 2024 году сбросил 100 кг за счет новой методики

Пианист Лука Сафронов: с осени 2024 году сбросил 100 кг за счет новой методики

Сын художника Никаса Сафронова, пианист Лука Сафронов признался, что сбросил уже более 100 кг. Сообщалось, что сделал он это за счет абдоминопластики, однако сам он заверяет, что, помимо этого, применил новую методику.

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