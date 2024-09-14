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Рябков призвал противников РФ взвесить тяжесть последствий от их действий

По мнению замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, правительству нужно учесть, что текущие вербальные сигналы России, направленные к Западу, об опасности продолжения эскалации не имеют отклика — они нуждаются в модернизации.

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Комментарии
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Eduard
Им нечем думать,думают в бункерах отсидеться!
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