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Как очистить раковину, ванну и душ от неприятных пятен

Как очистить раковину, ванну и душ от неприятных пятен

То, что известковый налёт не причиняет вам вреда, ещё не значит, что он будет радовать вас. Поэтому от него нужно избавитьсяИзвестковый налёт, возникающий от жесткой воды — это реальность для 85% населения планеты, поэтому, скорее всего, вы сами время от времени боретесь с ним самостоятельно.

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