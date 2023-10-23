NI: саммит Путина и Ким Чен Ына привлёк внимание всего мира

Встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и лидера Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына в сентябре продемонстрировала перспективу развития отношений между странами, заявил политолог Минсон Ку в статье для журнала National Interest.
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