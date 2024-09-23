Дело Тимура Иванова: Суд арестовал 43 банковских вклада

43 вклада в банки арестованы судом в связи с уголовным делом в отношении бывшего замминистра обороны Иванова.
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