Муж обвиняется в нарушении дисциплины - жена прыгнувшего за борт моряка ВМС США 19-летний моряк ВМС США, прыгнувший 3 августа 2026 года за борт авианосца USS Abraham Lin.
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Муж обвиняется в нарушении дисциплины - жена прыгнувшего за борт моряка ВМС США 19-летний моряк ВМС США, прыгнувший 3 августа 2026 года за борт авианосца USS Abraham Lin.
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