﻿﻿Дерево названо в честь его липкого сока. Более того, этот сок выделяется самими листьями (в форме сердца) - и оставляет грязные пятна на всех поверхностях, куда попадает☝ Для поддержания иммунитета чаще используют липовый мед, с его удушающим ароматом, который так нравится медоносным насекомым Еще говорят, что отвар соцветий укрепляет волосы и стимулирует их рост Липа также является сокращением от редкого женского имени Алипия или Евлампия.