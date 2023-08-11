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Липа

Липа

﻿﻿Дерево названо в честь его липкого сока. Более того, этот сок выделяется самими листьями (в форме сердца) - и оставляет грязные пятна на всех поверхностях, куда попадает☝ Для поддержания иммунитета чаще используют липовый мед, с его удушающим ароматом, который так нравится медоносным насекомым Еще говорят, что отвар соцветий укрепляет волосы и стимулирует их рост Липа также является сокращением от редкого женского имени Алипия или Евлампия.

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