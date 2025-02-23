РИА Новости: ВСУ занимают дома мирных жителей Запорожья

Боевики ВСУ занимают дома мирных граждан в тыловых районах Запорожской области, заявил начальник расчёта БПЛА гвардейского мотострелкового полка Ханкалинского мотострелкового соединения группировки «Днепр» с позывным Волчек.
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