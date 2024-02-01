Одевайтесь теплее. В Приморье вновь ударили морозы

Сегодня, 1 февраля, на Приморье распространит свое влияние антициклон, ожидается погода с переменной облачностью, на большей части края осадков не ожидается, лишь в центральных и северных районах местами пройдет небольшой снег, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал pogoda25region.