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Одевайтесь теплее. В Приморье вновь ударили морозы

Одевайтесь теплее. В Приморье вновь ударили морозы

Сегодня, 1 февраля, на Приморье распространит свое влияние антициклон, ожидается погода с переменной облачностью, на большей части края осадков не ожидается, лишь в центральных и северных районах местами пройдет небольшой снег, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал pogoda25region.

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