Дмитрий Чернышенко Россия Президентын Олимпия уеннарына нигез салучы белән чагыштырды

Казанга РФ Хөкүмәте Рәисе урынбасары Дмитрий Чернышенко килде. Казан мэры Илсур Метшин, ТР яшьләр эшләре министры Азат Кадыйров һәм ТР Рәисе Администрациясе җитәкчесе Әсгать Сәфәров белән бергә ул «Урам» экстрим-паркында булды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым