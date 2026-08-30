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Дмитрий Чернышенко Россия Президентын Олимпия уеннарына нигез салучы белән чагыштырды

Дмитрий Чернышенко Россия Президентын Олимпия уеннарына нигез салучы белән чагыштырды

Казанга РФ Хөкүмәте Рәисе урынбасары Дмитрий Чернышенко килде. Казан мэры Илсур Метшин, ТР яшьләр эшләре министры Азат Кадыйров һәм ТР Рәисе Администрациясе җитәкчесе Әсгать Сәфәров белән бергә ул «Урам» экстрим-паркында булды.

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