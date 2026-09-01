Западные мониторинговые службы заявили об испытании новой модификации комплекса С-500, с уникальными характеристиками

На что способен обновленный "Прометей" и какие из его возможностей особенно беспокоят западных военных? Сейчас большинство материалов в западной военной прессе, посвященных тематике противовоздушной обороны, связаны с поиском новых средств борьбы с беспилотной угрозой.
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