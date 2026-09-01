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Западные мониторинговые службы заявили об испытании новой модификации комплекса С-500, с уникальными характеристиками

Западные мониторинговые службы заявили об испытании новой модификации комплекса С-500, с уникальными характеристиками

  На что способен обновленный "Прометей" и какие из его возможностей особенно беспокоят западных военных? Сейчас большинство материалов в западной военной прессе, посвященных тематике противовоздушной обороны, связаны с поиском новых средств борьбы с беспилотной угрозой.

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Александр Переверзевизменено

Это новая РЛС "ЕНИСЕЙ". Прошлая РЛС "Енисей", по настоянию американцев, закрылась предателем "горби". Наши высшие начальники, впоследствии,  наградили Горбачёва Орденом, придав Горбачёву статус Государственного деятеля!