Южноуральские теннисисты везут домой пять наград чемпионата России

Южноуральские теннисисты с ПОДА завоевали 5 медалей чемпионата России. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, чемпионат по настольному теннису среди спортсменов 1-5 класса (категория сидя) прошел с 24 по 29 апреля в Алексине (Тульская область).