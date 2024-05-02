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Южноуральские теннисисты везут домой пять наград чемпионата России

Южноуральские теннисисты везут домой пять наград чемпионата России

Южноуральские теннисисты с ПОДА завоевали 5 медалей чемпионата России. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, чемпионат по настольному теннису среди спортсменов 1-5 класса (категория сидя) прошел с 24 по 29 апреля в Алексине (Тульская область).

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