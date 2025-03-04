Путин говорит — будем сотрудничать с Западом, депутаты — «А мы еще посмотрим!»

В Госдуме решили заранее вставить палки в колеса зарубежному бизнесу, который и так возвращаться не торопится Ирина Мишина Фото: Сергей Булкин/ТАСС Материал комментируют: Андрей Бунич Николай Кульбака В Госдуме готовят запрет на возвращение в Россию для компаний, которые финансировали ВСУ.