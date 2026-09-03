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Нижегородская правда

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В Нижнем Новгороде студенческие команды приглашают на AI-хакатон Сбера

С 21 по 25 сентября Центр исследований и разработок Сбера в Нижнем Новгороде проведёт для студентов настоящий ИТ-поединок.

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