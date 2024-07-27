Лавров: РФ добивается полного контроля МАГАТЭ за AUKUS

Россия добивается того, чтобы Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) полностью контролировало деятельность AUKUS в вопросе размещения в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) компонентов ядерного оружия.
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