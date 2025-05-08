В Новороссийске перезахоронили останки четырех советских бойцов

Останки четырех советских воинов, погибших при обороне Новороссийска в период Великой Отечественной войны, перезахоронили на мемориальном комплексе «Малая Земля», сообщила 8 мая пресс-служба администрации Краснодарского края.
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