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NYT: США заинтересованы в отставке Мадуро из-за нефти в Венесуэле и мигрантов

NYT: США заинтересованы в отставке Мадуро из-за нефти в Венесуэле и мигрантов

Соединенные Штаты заинтересованы в отставке президента Венесуэлы Николаса Мадуро по ряду причин, среди которых главными являются наличие на территории государства обширных запасов нефти и необходимость остановить поток мигрантов из Венесуэлы на север.

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