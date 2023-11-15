Головачев: Помпео сказал Украине горькую правду о Крыме

Политический и экономический эксперт Андрей Головачев на своей странице в соцсети Facebook пояснил, почему политическое руководство Украины до сих пор не призналось себе в причинах утраты Крыма и, главное, в первопричинах случившегося в 2014 году Почему мы потеряли Крым? Во время переговоров с Зеленским госсекретарь США Майк Помпео заявил, что «Украина отдала Крым и поэтому потеряла его навсегда».