Диетолог Дианова назвала три шага для снижения холестерина

Нурия Дианова, диетолог и гастроэнтеролог, поделилась с «Лентой.ру» тремя простыми способами снижения уровня холестерина без лекарств, включая исключение "сахарных качелей" из рациона, использование клетчатки и добавление орехов и бобовых.