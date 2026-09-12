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Царьград

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Диетолог Дианова назвала три шага для снижения холестерина

Диетолог Дианова назвала три шага для снижения холестерина

Нурия Дианова, диетолог и гастроэнтеролог, поделилась с «Лентой.ру» тремя простыми способами снижения уровня холестерина без лекарств, включая исключение "сахарных качелей" из рациона, использование клетчатки и добавление орехов и бобовых.

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