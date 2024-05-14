Почему же те, кому лучше прятать фигуру, так стремятся ее показать?

ВА

Владимир Акулов

Кто не очень красивый , кривоногий , пузатый или сгорбленный, - примиряется со своими несовершенствами , если понимает , что проигрывает в сравнении с идеалом... Нельзя же все время переживать из-за этого ? Но кто тупой , кто задержался в развитии - не сравнивает себя с идеалами внешности... Потому что не знает об идеале , никогда об этом не думал... "Какой есть - так и хорошо"!