Здравствуйте, Морена. Просьба осветить животрепещущий вопрос. Почему наши женщины проявляют такое неистовое рвение выставить напоказ "прелести" своей фигуры, путешествуя особенно по мусульманским регионам страны? Прелести я не случайно взяла в кавычки.
Почему же те, кому лучше прятать фигуру, так стремятся ее показать?
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Елена Соколова
Это они так наоборот отпугивают, в целях безопасности 😂
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12 час.
ВА
Владимир Акулов
Кто не очень красивый , кривоногий , пузатый или сгорбленный, - примиряется со своими несовершенствами , если понимает , что проигрывает в сравнении с идеалом... Нельзя же все время переживать из-за этого ? Но кто тупой , кто задержался в развитии - не сравнивает себя с идеалами внешности... Потому что не знает об идеале , никогда об этом не думал... "Какой есть - так и хорошо"!
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3 час.
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