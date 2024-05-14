Всё о разводах
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Всё о разводах

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Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Кто не очень красивый , кривоногий , пузатый или сгорбленный, - примиряется со своими несовершенствами , ...Почему же те, ком...
  • Елена Соколова
    Это они так наоборот отпугивают, в целях безопасности 😂Почему же те, ком...
  • Владимир Акулов
    Еще на одну важную причину усталости не указали... Есть люди от природы слабые... У них мало физи...Все, что я чувств...

Почему же те, кому лучше прятать фигуру, так стремятся ее показать?

Почему же те, кому лучше прятать фигуру, так стремятся ее показать?

Здравствуйте, Морена. Просьба осветить животрепещущий вопрос. Почему наши женщины проявляют такое неистовое рвение выставить напоказ "прелести" своей фигуры, путешествуя особенно по мусульманским регионам страны? Прелести я не случайно взяла в кавычки.

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Комментарии
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Елена Соколова
Это они так наоборот отпугивают, в целях безопасности 😂
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12 час.
ВА
Владимир Акулов
Кто не очень красивый , кривоногий , пузатый или сгорбленный, - примиряется со своими несовершенствами , если понимает , что проигрывает в сравнении с идеалом... Нельзя же все время переживать из-за этого ? Но кто тупой , кто задержался в развитии - не сравнивает себя с идеалами внешности... Потому что не знает об идеале , никогда об этом не думал... &quot;Какой есть - так и хорошо&quot;!
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3 час.

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