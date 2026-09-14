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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: Первой жене оставил 3 детей и дом на Рублёвке, а второй построил фламандский особняк: Как живёт сын Никиты Михалкова и Анастасии Вертинской

Шоу-бизнес: Первой жене оставил 3 детей и дом на Рублёвке, а второй построил фламандский особняк: Как живёт сын Никиты Михалкова и Анастасии Вертинской

Он родился в известной семье, и с первого дня жизни общался с талантливыми и творческими людьми. Правда, сам Степан Михалков в детстве меньше всего был похож на мальчика из хорошей семьи, он рос хулиганом и задирой, и даже собственные родители сомневались в том, что из него получится «нормальный человек».

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