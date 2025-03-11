Сила в правде
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Сила в правде

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СВР: на Даунинг-стрит поняли, что «верные друзья» вышвыривают британцев на обочину процесса переформатирования глобальной безопасности

СВР: на Даунинг-стрит поняли, что «верные друзья» вышвыривают британцев на обочину процесса переформатирования глобальной безопасности

Службы внешней разведки России сообщила, что Лондон видит угрозу своим интересам в продвижении диалога между Соединёнными Штатами Америки и Российской Федерацией по урегулированию конфликта вокруг Украины.

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