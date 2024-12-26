В РТ пройдет новогоднее представление в рамках акции «Одаренным детям из глубинок»

В рамках старта акции «Одаренным детям из глубинок» в Агрызском районе РТ 27 декабря состоится представление «Новогоднее путешествие» для одаренных детей из малообеспеченных семей, детей участников СВО, многодетных семей района.
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