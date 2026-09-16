Уже 28 тысяч севастопольцев сделали прививку от гриппа

В Севастополе проходит вакцинация от гриппа. Более 28 тысяч севастопольцев уже привились от гриппа. Вакцинацию бесплатно проводят в поликлиниках, в торговых центрах города и в мобильной амбулатории на площади Нахимова.
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