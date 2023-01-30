Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

96 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Трофимова
    Сербы- братья!Сербские болельщи...
  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...

«Интер» cделал запрос по Магуайру. Харри хочет остаться в «МЮ» до лета (Daily Mail)

Капитан «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр заинтересовал «Интер». По сведениям Daily Mail, «нерадзурри» направили манкунианцам запрос насчет аренды.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх