Январь в 2027 году будет самым коротким рабочим месяцем

Самым коротким рабочим месяцем в России в следующем году будет январь, сообщила РИА Новости директор департамента по работе с персоналом общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева.
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