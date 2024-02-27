Россия назвала виновных в прекращении диалога с НАТО

МОСКВА, 27 февраля, ФедералПресс. Россия никогда не обрывала каналы диалога с НАТО. Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
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