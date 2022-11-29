Кевин Дюрэнт: «Когда понял, что могу набрать 45 очков? Когда проснулся»

Форвард «Нетс» Кевин Дюрэнт сразу после встречи с «Мэджик» (109:102) забавно ответил на вопрос журналиста о том, когда он понял, что способен провести самый результативный матч в сезоне и 45 очков.
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