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Кевин Дюрэнт: «Когда понял, что могу набрать 45 очков? Когда проснулся»

Форвард «Нетс» Кевин Дюрэнт сразу после встречи с «Мэджик» (109:102) забавно ответил на вопрос журналиста о том, когда он понял, что способен провести самый результативный матч в сезоне и 45 очков.

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