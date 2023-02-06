FiNE-NEWS

1 609 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

ЧВК «Вагнер» стремится окружить группировку ВСУ в Бахмуте

ЧВК «Вагнер» стремится окружить группировку ВСУ в Бахмуте

Битва за Бахмут (Артемовск) в ДНР длится уже несколько месяцев. В настоящее время ЧВК «Вагнер» продолжает его охват с севера и юга, стремясь физически перерезать пути снабжения ВСУ и окружить украинскую группировку в городе, если она не отступит.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх