ЧВК «Вагнер» стремится окружить группировку ВСУ в Бахмуте

Битва за Бахмут (Артемовск) в ДНР длится уже несколько месяцев. В настоящее время ЧВК «Вагнер» продолжает его охват с севера и юга, стремясь физически перерезать пути снабжения ВСУ и окружить украинскую группировку в городе, если она не отступит.