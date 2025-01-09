Учёные нашли способ определить успешность пересадки донорских органов

Разработка позволяет выяснять последствия операции ещё на начальном этапе.Учёные Сибирского федерального университета (СФУ) создали новую методику, позволяющую выявить отторжение пересаженных органов на самых ранних этапах.
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