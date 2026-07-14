Фанат из Нью-Йорка переманивал Тейтума в «Никс»: «У нас тоже есть расизм, но не такой, как в Бостоне, ниггер»

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Суперзвезда «Бостона» Джейсон Тейтум посетил концерт Jay-Z на стадионе «Янкис» в Нью-Йорке . Когда баскетболист покидал арену после выступления, фанат местных «Никс» начал яростно зазывать его в чемпионскую команду.