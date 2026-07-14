НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фанат из Нью-Йорка переманивал Тейтума в «Никс»: «У нас тоже есть расизм, но не такой, как в Бостоне, ниггер»

Суперзвезда «Бостона» Джейсон Тейтум посетил концерт Jay-Z на стадионе «Янкис» в Нью-Йорке . Когда баскетболист покидал арену после выступления, фанат местных «Никс» начал яростно зазывать его в чемпионскую команду.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии