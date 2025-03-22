Как и когда Россия может решить вопрос Одессы?

Информация о том, что президент Путин якобы готов отказаться от претензий на иные территории на Украине, включая Одессу, в обмен на юридическое признание Киевом российскими ее новых шести регионов, вызвала крайне неоднозначную реакцию у «России воюющей».
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