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Трамп: Харрис из-за своего сумасшедшего смеха избегает общения со СМИ

Вице-президент США и кандидат на пост главы государства Камала Харрис избегает общения со СМИ, так как даже во время разговоров на серьезные темы не может удержаться от смеха, заявил бывший американский лидер и кандидат в президенты страны Дональд Трамп.

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