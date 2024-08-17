Трамп: Харрис из-за своего сумасшедшего смеха избегает общения со СМИ

Вице-президент США и кандидат на пост главы государства Камала Харрис избегает общения со СМИ, так как даже во время разговоров на серьезные темы не может удержаться от смеха, заявил бывший американский лидер и кандидат в президенты страны Дональд Трамп.
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