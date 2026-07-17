ТАСС: до 10 лет колонии грозит экс-директору департамента Минпромторга Колобову

Лишение свободы на срок до 10 лет и штраф до 1 млн рублей грозит бывшему директору департамента развития промышленности и социально значимых товаров Минпромторга Дмитрию Колобову, арестованному по делу о мошенничестве.
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