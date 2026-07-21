Результаты: Тур де Франс-2026. Результаты 16 этапа

Эвиан-ле-Бен — Тонон-ле-Бен, (ITT) , 26,1 км 1 Remco Evenepoel (Bel) Red Bull — BORA — hansgrohe 00:32:19 2 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates XRG 0:00:28 3 Mattias Skjelmose (Den) Lidl — Trek 0:01:04 4 Paul Seixas (Fra) Decathlon — CMA CMG 0:01:16 5 Isaac Del Toro (Mex) UAE Team Emirates XRG 0:01:21 6.
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