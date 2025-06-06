Многозадачность — это много Многозадачность — не единый навык: ученые раскрыли ее истинную природу, а не один

Исследование Университета Суррея (University of Surrey), опубликованное в журнале «Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance», опровергает представление о многозадачности как универсальном навыке.
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