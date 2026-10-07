В Архангельской области запускают систему поддержки волонтеров СВО

Проект «Круг заботы для волонтеров СВО» стал победителем шестого конкурса губернаторских грантов.Проект «Круг заботы для волонтеров СВО» стал победителем шестого конкурса губернаторских грантов.
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