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В Архангельской области запускают систему поддержки волонтеров СВО

Проект «Круг заботы для волонтеров СВО» стал победителем шестого конкурса губернаторских грантов.Проект «Круг заботы для волонтеров СВО» стал победителем шестого конкурса губернаторских грантов.

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