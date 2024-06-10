Забота о работающих пенсионерах: правительство принимает меры

Индексация пенсий работающим пенсионерам возобновится с 1 февраля 2025 года. С 2016 года ряд депутатов и сенаторов неоднократно выступали за возобновление индексации страховых пенсий и вносили соответствующие законопроекты, но эти инициативы не находили тогда поддержки у кабмина и парламентского большинства.
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