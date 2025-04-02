Краснов раскритиковал ход реализации мусорной реформы в России

Прокуроры в 2024 году неоднократно пресекали использование полигонов, исчерпавших свою мощность. Об этом 2 апреля сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов на пленарном заседании Совета Федерации, выступая с ежегодным докладом.