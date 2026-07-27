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Пункт-А

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Ландшафтные пожары на севере Астраханской области не обошлись без жертв

Ландшафтные пожары на севере Астраханской области не обошлись без жертв

В Астраханской области проводится проверка по факту гибели мужчины в результате пожара. По предварительным данным днем 26 июля в степной зоне у села Капустин Яр Ахтубинского района загорелся одноэтажный деревянный дом на животноводческой точке.

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