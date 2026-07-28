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ТАСС

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Песков: теракты Киева по всему миру повышают востребованность успеха СВО

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. География террористической активности киевского режима все расширяется, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя на брифинге участие украинских боевиков в дестабилизации Ирака.

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