Днём 15 октября в Коноше на улице Советской автомобиль Skoda под управлением водителя 1948 года рождения сбил пятилетнего мальчика, пересекавшего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
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