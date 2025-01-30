АндрейБорков

Итак, что имеем на текущий момент? Много чего имеем, практически полную задницу огурцов имеем. Горящие промышленные предприятия, объекты нефтянки и еще кое-что. Как то все это хреново, товарищи! Более сотни укропитекских БПЛА самолетного типа атаковали объекты на территории РФ. А в новостном портале до сих пор висит информация типа "пятками в грудь постучали" - УНИЧТОЖЕНЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ Ук-руины, на которых собирались БПЛА, ракеты и т.п. Что получается? Вчера заводы УкРуины, производящие БПЛА, разбомбили, по отчетам в хлам, а сегодня укруинские БПЛА охерачивают наши заводы? Это как вообще? Что происходит? Вот, что читаю прямо сейчас - "ВС России нанесли удары по газоэнергетической инфраструктуре ВПК Украины", " Мат Зеленскому не помог: ФАБы выключили завод по производству «супероружия» ВСУ", "Guardian: на Украине остановлен ряд проектов из-за решения США по внешней помощи"..... и так далее. Для кого все это написано? Для отчетов о "проделанной работе"? А ни кому в башку не приходило, что эти СМИ и эти журналюги, которые это все пишут работают, при чем ударными темпами на УкРуину? Распространяя в СМИ "победную информацию", цена которой граничит с уголовной ответственностью, т.е ДЕЗИНФОРМАЦИЯ, а потом происходят поражения укропитеками наших объектов, при чем достаточно далеко от ЛБС! Мурманская область, охренеть! Казань, Нижний Новгород и т.д. Что это? А тут еще статья, про то, что немчура на УкРуине открыла новое предприятие по производству техники и вооружения! Там же в статье вопрос - почему это предприятие не охерачено? Ответа нет. Все это работает и достаточно эффективно на Зеленского, на УкРуину. Подрывается доверие к СМИ, со СМИ хрен с ними, подрывается доверие к власти в РФ. Что это как не ПРЕДАТЕЛЬСТВО? Зачем это все ШАПКОЗАКИДАТЕЛЬСТВО? Лучше уже ни чего не писать, чем писать про то, как мы их и там и сям. А вопрос про построенное немцами предприятие существенный - ПОЧЕМУ ОНО НЕ УНИЧТОЖЕНО? Почему их БПЛА уже сотнями по нам удары наносят? Почему до сих пор не ОХЕРАЧЕНА эта УкРуина по полной программе? Не надо ядерного оружия, есть и НЕЯДЕРНОЕ. Вопрос - ПОЧЕМУ?