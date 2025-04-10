Сирийская диаспора добилась отправки в отставку посла в Москве

Кадровые перестановки инициировало переходное правительство Сирии в своих посольствах за рубежом. В частности, в Москве сирийская диаспора добилась отзыва в Дамаск посла Башара аль-Джафари, сообщила 9 апреля газета «Коммерсантъ».