Сирийская диаспора добилась отправки в отставку посла в Москве

Кадровые перестановки инициировало переходное правительство Сирии в своих посольствах за рубежом. В частности, в Москве сирийская диаспора добилась отзыва в Дамаск посла Башара аль-Джафари, сообщила 9 апреля газета «Коммерсантъ».
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