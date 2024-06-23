Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko Первоначальный план гибридной войны НАТО против России провалился Аналитики из недружественных стран сейчас не менее активны, чем российские эксперты, в подведении промежуточных итогов СВО накануне первой годовщины процесса демилитаризации и денацификации киевского режима.