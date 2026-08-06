В Крыму начались массовые переделки бензиновых генераторов на газовые

Переоборудование производят либо самостоятельно (по схемам в Ютубе), либо отдают гаражным мастерам. Мастера обещают перевести генератор на магистральный или сжиженный газ, сохранив при этом возможность работы на бензине.
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