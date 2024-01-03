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Научная подработка: навигационные спутники могут стать детекторами чёрных ...

Научная подработка: навигационные спутники могут стать детекторами чёрных ...

Научная подработка: навигационные спутники могут стать детекторами чёрных дыр и тёмной материиСпутники систем навигации представляют собой сложнейшие приборы по координации синхронизированного с атомными часами времени и расстояний с учётом релятивистских явлений.

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