Научная подработка: навигационные спутники могут стать детекторами чёрных дыр и тёмной материиСпутники систем навигации представляют собой сложнейшие приборы по координации синхронизированного с атомными часами времени и расстояний с учётом релятивистских явлений.
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