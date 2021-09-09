От сесии до сессии... Сравниваю жизнь советского студента и нынешнего

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕОт сесии до сессии... Сравниваю жизнь советского студента и нынешнего Советский патриот В этом году мой младший ребенок закончил школу и поступил в ВУЗ.Вернуться к статье126НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСаша ПанкратьевИнтересно, в каких это годах автор учился в СССР, если он вспомнил про трамвай за 3 копейки???!!! Если мне не изменяет память, то уже, по-моему, году в 80 - м, может, чуть позже, весь наземный транспорт уравняли и проезд стал стоить везде 5 копеек. Студентом, я правда, не был, но, насколько помню из разговоров тех, кто учился в институте, стипендию платили только тем, кто учился без троек, а таких, как известно, было не много.Владимир Eвтушенкодо 1992 года трамвай в Томске стоил 3 копейки, троллейбус - 5, автобус - 6 копеек.ЕБЕлена Бресловаа у нас и автобус и троллейбус по 5, трамвай - 3Владимир Чевердаобед из трёх блюд в нашей студенческой столовой стоил примерно 1 рубль, завтрак-ужин вместе тоже рубль. Стипендия была 45 руб. Ну никак не хватало на полноценное питание.Леонтий Салдаев72-76 годы. Проезд автобус 6 копеек, троллейбус 5 копеек. Обед 60-80 копеек, завтрак и ужин до 60 копеек. Завтрак и ужин больше в общаге. Стипежка 46 рублей. ПензаНочной кошмарА у меня стипендия была 35 руб. до 4 курса. С 4 курса 42 руб. И общага не у всех была. Половина студентов комнаты и углы снимали. 10 руб. в неблагоустроенном доме. 20 руб. комната в благоустроенной квартире. 68-74 год.Ирина52Стипендия в мое время (70-е годы) была 40 руб (с одной тройкой,остальные 4) ; 45- одна 4,остальные 5; 50 -все пятерки. Обед (комплексный) стоил 40 и 50 (в зависимости от состава, выбирали мы сами). Студентам из малообеспеченных и спортсменам выдавали талоны на обеды. Была возможность подработки: на вахте на этажах сидели семейные студенты и аспиранты, график совместим с учебой: одно дежурство - три дня отдых (учебы). А рубль стоил обед в профессорском зале. Больше того, один из залов был для студентов практически бесплатным(для тех, кто не уложился в "смету"), правда, там стояли щи на воде или борщ на столах, в тазиках салат витаминный и лежал хлеб. За копейки можно было взять гарнир без мяса,но с подливой. Чай стоил 3 копейки, кипяток - бесплатно. Трамвай- 3 коп, автобус и метро -5,троллейбус -4. Проездной на все эти виды транспорта без ограничения поездок - 3 руб(это 50% общей стоимости). Льготными были и билеты на поезд. Место в общежитии - 70 коп. Впрочем, только на стипендию жили немногие. Большинство либо подрабатывало, либо им 20-30 руб присылали родители, благо зарплаты их это позволяли. И стимул учиться был, и возможность.Ночной кошмарЗа МКАДОМ никаких талонов студентам не выдавали. И бесплатных залов не было.Дым ДымычКоммерция, ни когда ничего путного не создаёт, а только ищет "корову дойную" - образование, здравоохранение. Коммерция в образовании, убивает не только образование, но и общество. Кому это выгодно - коммерсантам засевшим во власти...AAtalia99Всё правильно написано.Еще и на кино хватало,мороженое,булочки,которые стоили копейки.Кремлебот ПутинаАффтарюга, не пиздИ про 1500 руб./мес стипендии в 20221 году.алексей толстолыченкоВидимо студенты в СССР только обедали, но не завтракали и не ужинали, и за проживание в общежитии не платили, и одежду им выдавали бесплатно.Комментировать
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