Мать зарубила топором трех маленьких детей в Красноярском крае

Возможный мотив женщины пока не называют В Красноярском крае в понедельник, 14 апреля, в одном из частных домов города Канска обнаружили тела четырехлетней девочки, восьмилетнего и семимесячного мальчиков, сообщает региональный СК.
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