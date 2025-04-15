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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Мать зарубила топором трех маленьких детей в Красноярском крае

Мать зарубила топором трех маленьких детей в Красноярском крае

Возможный мотив женщины пока не называют В Красноярском крае в понедельник, 14 апреля, в одном из частных домов города Канска обнаружили тела четырехлетней девочки, восьмилетнего и семимесячного мальчиков, сообщает региональный СК.

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