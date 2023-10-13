Певец Хабиб заявил, что Басков обманул его с квартирой и не исполнил обещание

Хабиб рассказал в недавнем интервью об одном разговоре с Басковым. Фото: из открытых источников Певец сообщил, что как-то раз Николай Басков спросил у него, помогла ли песня «Ягода малинка» заработать на покупку квартиры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии